“Dua mamin”, xhaxhai i vrau të ëmën, gjyshja tregon fjalët e mbesës: Trembet natën. Do bëhem e fortë deri sa t’ia dorëzoj të atit

Detaje rrëqethëse vijnë nga ngjarja tragjike e 11 janarit, ku 38-vjeçarja Enkeleda Çapoku u vra barbarisht nga vëllai i burrit të saj, teksa ndodhej me nënën dhe vajzën 18-vjeçare në gjumë.

Në emisionin “Me zemër të hapur” në News24 kanë ardhur dëshmitë e nënës së Enkeledës dhe nuses së vëllait të saj. Nëna ka treguar se autori i krimit Erdet Ccapoku, 34 vjecc sillej shumë keq edhe me mbesën e tij, vajzën e Enkeledës, duke akuzuar madje për dhunë.

“I kërkonte llogari vajzës, mos dil, mos bëj. Sillej shumë keq. Kishte një mënyrë komunikimi shumë të keqe. E ka dhunuar. Unë i bërtisja vetëm kur i bërtiste gocës. Unë i thosha lëre vajzën, çke me gocën”, tregoi nëna e viktimës.

Ajo tha se 34-vjeçari e kishte planifikuar krimin dhe shkëput copëza bisedash që ai kishte bërë në lagje.

“Ky ka folur gjithandej, që unë do vras tre veta. Ka blerë një paketë duhani dhe ka thënë që sot kam qëllim të vras tre veta. Ka pirë birra. Kishte 8 muaj që iku prej nesh. E largoi me të mira Enkeleda. Ai i dilte në rrugë, kur Enkeleda shkonte në punë. Ikte në lokal me vajzën pinte kafe, ky e fotografonte. I çonte fotot dhëndrit në burg dhe i thoshte gruaja të tradhton, gruaja jote prish para përditë. Vajza ime nuk i kishte këto gjeste. Eltoni i thoshte ‘shiko punën tënde, s’të ka lënë njeri të ruash gruan dhe vajzën time’.

Edhe pasi e denoncoi në polici ai i doli sërish në rrugë. Shkoi Enkeleda e denoncoi, e mori policia një natë dhe e lëshoi. Enkeleda kishte 20 vjet e martuar me Eltonin. Me familjen e tij shkonte shumë mirë”, tregoi nëna e 38-vjeçares.

Kunata e saj tregoi më tej se autori i vrasjes kishte ardhur nga Greqia dhe disa kohë kishte jetuar me motrën e për shkak të mosmarrëveshjeve kishte qëndruar më pas tek vëllai, Erdeti.

“Enkeleda nuk e njihte Erdetin. Ai kishte qenë në Greqi, kishte ardhur, kishte jetuar ca kohë me të motrën por për shkak të konflikteve kishte ikur nga ajo dhe më pas shkoi tek Enkeleda. Ajo me vajzën ishin të pandara. Kudo bashkë”, tregoi kunata.

Ndërkohë nëna rrëfeu dhe gjendjen e mbesës së saj që ka qenë dëshmitare e ngjarjes. Ajo tha se vajza është në gjendje të rëndë psikologjike dhe trembet natën, ndërsa kërkon të ëmën.

“Vajza thotë mos më bezdisni se nuk duroj dot tek mami. Trembet natën e thotë dua mamin. Mos i raftë asnjë nëne ajo që më ra mua. Do të flas nga sikleti i asaj vajze që më ka lënë që t’ia dorëzoj të atit. Nëse i japin liri me kusht Eltonin ndoshta vajza e kalon pak e rri me të atin”, u shpreh nëna duke kërkuar një zbutje të dënimit për dhëndrin e saj, bashkëshortin e Enkeledës që ndodhet në burg prej 7 vitesh dhe i kanë mbetur dhe pak më shumë se 2 vjet për të vuajtur.