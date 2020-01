Rudina dhe Marku të pandarë, çifti poston foto në krahët e njëri-tjetrit

Rudina Dembacaj dhe Mark Frroku mund të konsiderohen pa frikë çifti më i ndjekur për momentit. Pas thashethemeve nëse ishin apo nuk ishin bashkë, ishte vetë Rudina ajo që konfirmoj dashurinë mes të dyve me disa foto, duke i deklaruar ndjenjat edhe publikisht.

Që prej asaj dite duket se Rudina nuk i kursen pozat me partnerin e saj. Aktorja ka postuar një tjetër foto në krahët e të dashurit. Çifti shihet së bashku ne ambjentet e biznesit të tyre. Tashmë Marku dhe Rudina nuk fshihen më as nga fotot paparacë, por as nga sytë e gjithë publikut që mezi pret të mësojë më shumë detaje nga kjo histori.