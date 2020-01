Video/ Maskat thyejnë xhamin e argjendarisë, hynë brenda me makinë dhe vjedhin sende me vlerë mijëra paund

Një vjedhje spektakolare ka ndodhur në rrugën “Shepherds Bush” në Londër.

Mediat e huaja kanë publikuar një video, ku duken tre grabitësit teksa thyejnë xhamin e argjendarisë, hynë brenda me një makinë tip “Range Rover”, dhe vjedhin sendet me vlerë.

Ngjarja ka ndodhur më 25 tetor të vitit të kaluar. Me një ‘Range Rover’ të vjedhur dhe me targa të ndryshuara, Ben Ëegener dhe dy bashkëpuntorët e tij mundën të hyjnë dhe të vjedhin. Po Ëegner u arrestua në moment ndërsa dy të tjerët mundën t’i ikin me mijëra paund të vjedhura.

34-vjeçari Wegener është dënuar me 10 vite burg për grabitje, drejtim i makinës në moment të rrezikshëm, armëmbajtje, dëme kriminale dhe vjedhja e sendeve me vlerë.