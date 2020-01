Alketa Vejsiu në Sanremo/ Mediat italiane: Një yll mes Maria De Filippi dhe Chiara Ferragni

Për Alketën lajmi se do të prezantonte Sanremo ishte pika kulmore e karrierës së saj. Megjithatë thuajse si me gjithçka tjetër edhe me këtë lajm shqiptarët u ‘ndanë’. Pati nga ata që e mbështeti, por pati edhe nga kritikët që kjo përzgjedhje shqiptare në skenën italiane, nuk iu pëlqeu. E ndryshe nga Shqipëria, në Itali, Alketa tashmë është shndërruar në një fenomen televiziv. Duke folur për arritjet e saj, mediat italiane tregon sesi mbërriti moderatorja deri në skenën e Sanremos. Më poshtë suplementi “Bluetooth” i “Gazeta Shqiptare” ju sjell disa prej këtyre materialeve.

Mediat italiane

Një ndër gratë që do të shoqërojnë Amadeus në Sanremo 2020 është Alketa Vejsiu, një yll televiziv shqiptar. Kush është Alketa Vejsiu? Kjo është pyetja që shumë njerëz shtruan pas shpalljes së të ftuarve dhe kastit të Festivalit Sanremo 2020. Ndër emrat e moderatorëve që do të mbështesin Amadeus në Sanremo qëndron edhe emri i Alketa Vejsiut, prezantuese TV dhe radio me origjinë shqiptare, e cila do të jetë në skenën Ariston në mbrëmjen e tretë së bashku me Georgina Rodriguez.

“Unë po qaj nga gëzimi! Është dita më e lumtur e karrierës time! Faleminderit Albania. Faleminderit Itali! Farleminderit, Sanremo 2020, edicioni i 70-të !”, ka shkruar Alketa në Instagram, duke ndarë entuziazmin me 850 mijë ndjekësit e tij.

Lindur në Tiranë (Shqipëri) më 19 janar 1984, Alketa është 35 vjeç dhe është një producente e njohur, moderatore në TV, radio, këngëtare dhe sipërmarrëse. E rritur në një familje të dashur që ka kultivuar talentin dhe pasionet e saj, Alketa ka marrë pjesë në nisma dhe shfaqje të ndryshme për fëmijë të talentuar si fëmijë, duke ëndërruar të punojë një ditë në botën e argëtimit dhe televizionit. Karriera e saj filloi në radio me Top Albania Radio, ku ajo ishte në krye të programeve të para muzikore në periudhën e bumit të radio private në vend, duke u bërë një ikonë. Pika e kthesës në karrierën e tij ndodhi në moshën 17 vjeç, kur Alketa u thirr nga kineasti i famshëm Vera Grabocka për të prezantuar “12 ëndrrat e një nate vere”, një format kushtuar vallëzimit sportiv evropian. Ndër programet më të rëndësishme televizive që ai drejtoi ne gjejmë versionet në shqip të “Dancing with the stars”, “X Factor| dhe “Në kurthin e Piter Pan”.

Alketa vijoi studimet universitare bashkë me dashurinë e saj për botën e show bizit: në 2007 u diplomua në Ekonomi të Biznesit nga Universiteti i Tiranës dhe më vonë punoi si menaxhere e projekteve në disa kompani të fuqishme në vend, dhe u kualifikua për programe lidershipi në Universitetin e Harvardit.

Predispozita e saj e fortë për biznesin e ka bërë atë të angazhohet në biznes. Në vitin 2011 Alketa Vejsiu lançoi “Class”, aktive në sektorin e organizimit dhe administrimit të eventeve, ceremonive, dasmave dhe prodhimin e veshjeve zyrtare. Në vitin 2014, së bashku me një staf gazetarësh, ajo themeloi revistën Class Lifestyle kushtuar botës së argëtimit, gatimit, dizajnit të brendshëm, udhëtimit dhe stilit të jetës, në mesin e 10 portaleve më të lexuara në vend. Ajo hapi edhe një sallon bukurie. Eklektike dhe me një dhunti të madhe për biznesin, Alketa Vejsiu ka pushtuar edhe sektorin e dasmave falë agjencisë së saj. Tashmë ka nga ata që e kanë krahasuar atë si një yll të ri në gjysmë të rrugës midis Maria De Filippi dhe Chiara Ferragni.

Alketa Vejsiu: Familja

Prezantuesja është shumë e rezervuar dhe gjithmonë ka preferuar ta mbajë jetën e saj private dhe familjare larg syrit të gazetarëve dhe rrjeteve sociale. Sidoqoftë, ne e dimë që burri i Alketa Vejsiu quhet Ardi Nelaj dhe është një ndërtues dhe biznesmen i mirënjohur.

Çifti u martuan në shtator 2006 me një ceremoni private. Në Instagram nuk ka foto dhe video që i tregojnë së bashku, historikisht Alketa nuk ka pranuar ta prezantojë burrin e saj para publikut, duke thënë se familja është shumë e shenjtë për t’u ndarë me publikun. E tëra që dimë është se ata janë shumë të lumtur dhe kanë dy fëmijë, Nicole dhe Lionel.