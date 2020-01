Nis sonte “Dua të të bëj të lumtur”, ja surprizat e natës së parë

Mbrëmjen e sotme do të nis në ekranin e “Top Channel” edicioni i radhës i programit “Dua të të bëj të lumtur”. Arbana Osmani ka ndarë me fansat e saj detajet nga mbrëmja e parë. “A do të ketë familje të përfshira nga tërmeti i datës 26 nëntor?”, ishte një prej pyetjeve në llogarinë në rrjetet sociale të moderatores. “Të gjitha historitë e së shtunës së parë, 18 janar, janë histori që vijnë nga nata e 26 nëntorit. Ishte më e pakta që mund të bënim”, është përgjigjur Osmani krah fotove nga sezoni i kaluar i emisionit. Përveç këtij detaji, Arbana ka shtuar se në puntatën e parë, të ftuar specialë do të jenë Ermal Fejzullahu, Florjan Binaj, Irgen Çela, Muhamed Veliu, Andi Bora dhe Anila Hoxha. Me siguri ndjekësit e “Dua të të bëj të lumtur” janë duke pritur me padurim se çfarë historish ka rezervuar kësaj here programi.