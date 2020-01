Morena Taraku po shijon pushimet e saj në Tajlandë. Bukuroshja është arratisur drejt destinacionit egzotik, por pa zbuluar se kush është fatlumi që e shoqëron. Megjithatë ajo ka ardhur provokuese për ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Me një bikini minimalist, ajo është regjistruar duke bërë dush. Sensuale dhe provokuese, Morena ia ka dal të ngrejë temperaturat me imazhet e fundit të saj. E natyrisht që për këto pamje nuk kanë munguar as komentet.