Maluma do të vijë në Tiranë. Bëhet me dije se këngëtari do të mbajë një koncert në vendin tonë përpara verës. Lajmi ka nisur të qarkullojë tashmë në faqet e Instagramit që merren me organizime koncertesh. Maluma është një nga artistët më të ndjekur dhe më të pëlqyer edhe në vendin tonë. Këngët e tij janë shndërruar në hite, ndaj një koncert i tij në Tiranë do të sillte një numër të madh fansesh për të ndjekur nga afër djaloshin simpatik.