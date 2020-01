Flet babai i Meghan Markle: Harry dhe Meghan po shkatërrojnë Mbretërinë

Babai i Meghan Markle ka folur për herë të parë në lidhje me krizën e Megxit – dhe akuzoi vajzën e tij per sjelljen në Familjen Mbretërore dhe ka theksuar ëndrrën e çdo vajze për para. Në një dokumentar televiziv, Thomas Markle e përshkruan sjelljen e Meghan dhe Harry si të sikletshme, thotë se ato po shndërrohen në shpirtrat e humbur ‘Ata po e kthejnë atë (Familjen Mbretërore) në një Walmart me një kurorë’. Ai shtoi: ‘Kjo nuk është vajza që kam rritur’. Ndërhyrja e Z. Markle në krizën më të rëndë të monarkisë për një gjeneratë erdhi ndërsa ndihmësit më të mirë të Mbretëreshës përfunduan një marrëveshje për çiftin, të cilët po braktisin si kurorat dhe po largohen nga Britania për të kërkuar pavarësi financiare. Ai rrëfeu se ‘Kur u martuan ata morën një detyrim, dhe detyrimi është që të jenë pjesë e Familjes Mbretërore dhe të përfaqësojnë si të tillë. Dhe do të ishte marrëzi për ata të mos e bëjnë. Ky është një nga institucionet më të mëdha në mbarë botën. Ata po e shkatërrojnë, po e zbehin atë, nuk duhet ta bëjnë këtë”.

Dokumentari 90-minutësh, Thomas Markle: My Story, eksploron prapavijën në atë që e quan marrëdhënia e tij ‘e komplikuar’ me vajzën e tij dhe pasojat e tyre dramatike në pragun e dasmës së saj me Princin Harry në maj 2018. Më tej ai ka përshkruar edhe vitet ku Meghan ka jetuar me të, midis moshave 11 dhe 18 vjeç. Ulur në një karrige në shtëpinë e tij në Meksikë, Z. Markle, 75 vjeç, një drejtor në pension i ndriçimit në Hollyëood, është filmuar duke folur me mendime rreth vendimit të Sussexes për të hequr dorë nga kurora. Markle u shpreh se e gjitha kjo është zhgënjyese sepse ajo në të vërtetë mori ëndrrën e çdo vajze. “Çdo vajzë e re dëshiron të bëhet një princeshë dhe ajo e mori atë dhe tani ajo po e heq”. Duke iu referuar shtëpisë së tyre të rinovuar në Frogmore Cottage afër Kalasë Windsor, ai thotë: “Me sa duket 3 milion dollarë dhe një shtëpi me 26 dhoma nuk është e mjaftueshme për ta … është e turpshëm për mua”. Markle, i cili nuk ka folur me Dukeshën që nga dasma, të cilën e humbi për shkak të operacionit në zemër, thotë se beson se marrëdhënia e tyre tani është shkatërruar përfundimisht.

Ai i tha programit: Unë nuk do ta afroj më, veçanërisht tani. Por unë mendoj se të dy po kthehen në shpirtra të humbur në këtë pikë. Unë nuk e di se çfarë ata po kërkojnë”. Dje, Meghan ishte në ishullin Vancouver në rezidencën e huazuar në një gadishull të izoluar, ku çifti i kaloi Krishtlindjet e para me djalin e tyre Archie. Ajo u bashkua të enjten nga një mik i ngushtë, instruktori i Pilates Heather Dorak. Pas largimit nga Pallati Mbretëror, Meghan ka bërë dy dalje publike. Duke vizituar fondacionin Drejtësia për Vajzat, e cila lufton për t’i dhënë fund dhunës, varfërisë dhe racizmit në jetën e të rinjve, Meghan u ul në një tryezë të thellë në bisedë dhe pozoi me grupin.

Ajo gjithashtu u thirr në Qendrën e Grave të Downtown Eastside, e cila mbështet gratë që ikin nga dhuna, që merren me pastërtinë ose jetojnë në varfëri. Meghan nuk e kishte njoftuar vizitat e saj, por u shfaq e lumtur me të dyja grupet. Të enjten Harry bëri atë që mund të jetë paraqitja e tij e fundit zyrtare kur ai priti shortin për Kupën Botërore të Rugby League 2021 në Pallatin Buckingham. Marrëveshja e arritur ngriti pyetje se si Harry dhe Meghan synojnë të respektojnë angazhime të tilla si mbrojtës të organizatave të tilla nëse do të kalojnë kohë të konsiderueshme në Kanada. Harry pritet të fluturojë për në Kanada për t’u ribashkuar me gruan dhe djalin e tij brenda disa ditësh.