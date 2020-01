Me pushime në Tajlandë, ja kush e shoqëron Morena Tarakun

Tashmë prej disa ditësh, këngëtarja e njohur, Morena Taraku po shijon pushimet në Tajlandë.

Nuk munguan aludimet e shumta në lidhje me personin që po shoqëron Morenën, e siç duket këngëtarja ka vendosur ta zbulojë vetë për të shuar `zërat´ që qarkullojnë.

Përmes, një postimi në `Instastory´, Morena ka treguar se ndodhet në Tajlandë me këngëtaren me origjinë shqiptare, me famë në Turqi, Asya Gashi.

Ndërkohë edhe Asya ka postuar foto nga Tajlanda duke treguar se po argëtohet shumë në shoqërinë e Morenës. Dyshja janë bërë mikesha të ngushta që pas shpërnguljes së Morenës në Turqi.