Ditmir Bushati e Belind Këlliçi u bashkohen trajnimeve me studentët e “Luarasit”

Voltiza Duro – Në kuadër të programit të lidershipit, realizuar nga “McCain Institute Arizona State University”, në ambientet e universitetit “Luarasi” po zhvillohen disa sesione trajnimi me temë “Lidershipi në Politikë”. Politikanë nga forca të ndryshme politike kanë diskutuar me studentët e këtij institucioni të arsimit të lartë rreth eksperiencave të tyre personale të lidershipit në politikë. Anëtari i Institutit McCain, Dael Dervishi, iu shpjegoi të pranishmëve se ky program synon trajnimin e të rinjve shqiptarë bazuar në vlera, etikë dhe lidership. “Në McCain Institute ne përpiqemi të trajtojmë me shumë kujdes mënyrën se si ngrihet dhe formohet lideri, vlerat e rëndësishme që një njeri duhet të posedojë për të fituar kredibilitetin te njerëzit”, – tha Dervishi në fjalën e tij.

Të ftuarit specialë

Politikanët e ftuar në dy javët e fundit ishin Ditmir Bushati, ish-ministër i Jashtëm i Shqipërisë, anëtar i kryesisë së PS, deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe së fundmi edhe i dërguar special i vendit tonë në OSBE, si edhe Belind Këlliçi, kryetar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe anëtar i kryesisë së PD-së.

Ndryshimet nga teknologjia

Deputeti në Kuvendin e Shqipërisë, Ditmir Bushati, bashkëbisedoi me studentët mbi sfidat e lidershipit. “Zhvillimi teknologjik besoj se do të ketë një ndikim shumë të madh edhe për sa i përket tregut të punës dhe do ta ridimensionojë të gjithë tregun e punës”, tha Bushati.

Më tej ky i fundit theksoi se për të përballuar zhvillimet që ndikojnë në politikë e në tregun e punës, nevojiten të rinj të mirarsimuar. Si pasojë, ai e vuri theksin në mirëpërgatitjen e brezave të rinj. “Sfidat janë nga më të ndryshmet, sepse sot jetojmë në një botë që është e ndryshme për shkak edhe të ndërlidhshmërisë, për shkak edhe të zhvillimeve teknologjike. Nevojitet një brez të rinjsh të shkolluar dhe të përgatitur për sfidat për të cilat shoqëria përballet. Dhe një pjesë e këtyre zhvillimeve ndikojnë drejtpërdrejtë në klimën politike, ndikojnë gjithashtu edhe në tregun e punës. Ka një grup të rinjsh shqiptarë, që për shkak të rezultateve të tyre të shkëlqyera mund të jenë një aset për Shqipërinë e së nesërmes”, theksoi Bushati.

Modelet e reja të lidershipit

Në këto diskutime të hapura me studentët, të ftuarit nuk folën aspak për platforma politike të tyret apo të partive ku bëjnë pjesë, por vetëm për rrugëtimin e tyre personal dhe sfidat që lidhen me të. Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Belind Këlliçi tha se Shqipëria ka nevojë për modele të reja lidershipi. “Është shumë e nevojshme që sot të rinjtë të adapotojnë modelet më të mira të lidershipeve, qoftë europianë, qoftë botërorë, për të bërë të mundur që të rikthejmë një model ndryshe në Shqipëri, ku gjithçka bazohet mbi vlerat, mbi suksesin; ku gjithçka bazohet mbi parimet themelore, ku gjithçka bazohet mbi më të mirët, mbi kompeticionin, mbi garën, mbi dijen. Të rinjve u këshilloj të jenë kurajozë, të ngrenë zërin, të luftojnë për të drejtat e tyre, të mos jenë si turma, të luftojnë për të ardhmen e tyre”, – tha Këlliçi.

Takimet e planifikuara

Bashkëbisedimet e hapura mbi lidershipin në politikë do të vijojnë, ku e ftuara e radhës në universitetin “Luarasi” do të jetë deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Klajda Gjosha. Organizimi i këtyre takimeve ka si qëllim ekspozimin e liderëve të rinj shqiptarë ndaj personaliteteve të ndryshme lokalë dhe ndërkombëtarë. “McCain Institute for International Leadership” pranë “Arizona State University” është një organizatë e përkushtuar në avancimin e lidershipit të udhëhequr nga karakteri, bazuar në sigurinë, oportunitetin ekonomik, lirinë dhe dinjitetin njerëzor në rang global. Organizatat partnere lokale të këtij instituti, “Optima Foundation” dhe universiteti “Luarasi”, duke filluar nga viti 2018, janë duke identifikuar, trajnuar dhe fuqizuar grupe të larmishme liderësh të rinj nga Shqipëria, me një fokus të veçantë në vlera, etikë dhe lidership. Një aspekt thelbësor i këtij programi për përgatitjen e këtyre të rinjve është edhe zhvillimi i një Projekti Personal të Lidershipit (PPL), i cili ka si qëllim përcaktimin e hapave dhe veprimeve konkrete që secili prej të trajnuarve dëshiron të ndërmarrë për të sjellë një ndryshim pozitiv në shoqërinë shqiptare. PPL, diskutohet dhe përmirësohet gjatë programit të trajnimit. Të trajnuarit asistohen nga trajneri për të realizuar në mënyrë të suksesshme PPL-në e tyre. Të gjithë pjesëmarrësit pajisen me certifikatë të lëshuar nga “McCain Institute, Arizona State University”, SHBA dhe universiteti “Luarasi”. Trajnimi është pa pagesë, zhvillohet kryesisht në gjuhën shqipe dhe pjesërisht në anglisht.