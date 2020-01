Video/ Pas ndarjes nga i dashuri miliarder, Rihanna kapet mat me ish-partnerin

Vetëm disa ditë më parë, këngëtarja me famë botërore Rihanna i dha fund lidhjes së saj 3-vjeçare me biznesmenin miliarder Hassan Jameel.

Dy ditë më parë, këngëtarja me famë botërore u fotografua në një club nate me reperin Asap Rocky, me të cilin është përfolur për një lidhje.

Mirëpo, së fundmi në rrjetet sociale po qarkullon një video, ku Rihanna shfaqet në krahët e ish-partnerit të saj, Drake.

Mirëpo, lind pyetja çfarë e ka bashkuar Rihannën me Drake, nëse ata nuk janë më miq?

Nuk mbetet gjë tjetër, veçse të presim njw reagim nga dyshja.

Rikujtojmë se dy vite më parë, këngëtarja deklaroi gjatë një interviste se megjithëse nuk janë armiq me njëri-tjetrin, nuk janë as miq.