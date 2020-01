E vrau pas konfliktit të çastit/ Policia aksion në Tiranë për kapjen e autorit të vrasjes së Vilson Tafçiut

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë deklaron se po kryen hetime e kontrolle intensive për dy ngjarjet e ndodhura të dielën në mbrëmje dhe 24 orë më pas, bëhet fjalë për grabitjen e mbetur në tentativë në Allias, ku u plagosën burrë e grua dhe vrasjen në Astir të 28-vjeçarit Vilson Tafçiu. Ndërkohë detaje të reja mësohen për personin e shpallur në kërkim si autor i vrasjes Noel Dishi që ka pasur edhe 2 emra të tjerë.“Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, po vijojnë intensivisht punën për zbardhjen dhe dokumentimin me prova ligjore të ngjarjeve të ndodhur në Allias dhe në Astir.

Si rezultat i punës profesionale, reagimit të menjëhershëm të strukturave të Policisë dhe bërjes së një sërë veprimesh proaktive, grupi i posaçëm hetimor ka mundur të dokumentojë me prova ligjore ngjarjen e ndodhur në orët e mbrëmjes së datës 20 janar 2020 në Astir, ku mbeti i vrarë me armë zjarri 29-vjeçari V. T. Bazuar në veprimet e kryera dhe provat e grumbulluara rezulton se si pasojë e një konflikti të çastit, shtetasi N. D., alias N. K., alias M.P., 29 vjeç, në orën 20:30 të mbrëmjes së datës 20 janar, në rrugën “Dhaskal Todri”, në Unazën e Re, ka qëlluar disa herë me armë zjarri duke vrarë shtetasin V. T.

Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim policor 29-vjeçarin dhe gjatë ditës së djeshme dhe mëngjesit të sotëm ka ushtruar një sërë kontrollesh në disa ambiente dhe terrrene, ku dyshohej se mund të fshihej 29-vjecari dhe vijon punën e pandërprerë për kapjen e tij. Policia e Tiranës garanton qytetarët se është tërësisht e angazhuar për të parandaluar, evidentuar dhe goditur paligjshmërinë, si dhe fton qytetarët për të bashkëpunuar më tej, në drejtim të krijimit të një ambienti sa më të sigurt”, deklaron Policia e Tiranës.