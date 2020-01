Olsian Çela, urdhër prokurorëve: Jepini policisë drogë të stërvitë qentë

Policia kap me dhjetëra kilogram hashash, por nuk ka drogë për të stërvitur qentë e saj. Ministria e Brendshme ankohet ndaj prokurorëve se nuk u ka vënë në dispozicion drogë për qentë. Kërkesa i është dërguar kryeprokurorit, Olsian Çela, ndërsa ky i fundit ia ka përcjellë kërkesën Prokurorisë së Tiranës. Në shkresën e firmosur nga Çela, thuhet se “Ministria e Brendshme ka ngritur shqetësimin në lidhje me mungesën e lëndës narkotike për nevoja të trajnimit të qenve të shërbimit policor. Drejtuesit e prokurorisë të mbajnë komunikime me strukturat e policisë, për t’i informuar mbi çështje të dërguara në gjykatë ku janë sekuestruar lëndë narkotike”.

*Shënim: “Lajmet” e “Bulevardit politik”, nuk janë edhe aq lajme, mos i merrni seriozisht