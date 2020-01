Vrasja e Flamur Beqirit në Londër, arrestohet autori i dyshuar

Një person u arrestua në Danimarkë për vrasjen që tronditi jo vetëm Londrën, por edhe opinionin publik shqiptar. Në vigjilje të Krishtlindjes u qëllua për vdekje shqiptari Flamur Beqiri, 36 vjeç.

Ai u vra pranë shtëpisë së tij luksoze në Londër, në sy të gruas dhe djalit të vogël. Një 22-vjecar është arrestuar të hënën në Danimarkë në aeroportin e Kopenhagenit.Ai po vinte nga Tajlanda, kur u prangos pas një urdhri arresti europian. I dyshuari është në pritje të ektradimit për në Britani.

Sky Neës raporton se i arrestuari akuzohet për vrasjen e Flamur Beqirit, për të cilin policia mendon se ka lidhje me botën kriminale në Suedi. 36-vjeçari u qëllua disa herë nga një person i vetëm. Shqiptari me nënshtetësi suedeze jetonte në Londër prej disa vitesh. Ai është përfolur se ka lidhje edhe me atë që njihet si grabitja më e madhe në Danimarkë./syri.net