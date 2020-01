“Rama është frikacak”, Berisha flet për marrëveshjen: Opozita nuk realizoi dot dy qëllime

Ish-kryeministri, Sali Berisha i ftuar në “Opinion”, komentoi për marrëveshjen mes opozitës dhe qeverisë përsa i përket reformës zgjedhore. Berisha tha dhe pse opozita nuk arriti dot qëllimet që kishte.

“Mendoj se marrëveshja duhet të analizohet në këtë kontekst. Pas një vendimi ekstrem të opozitës shqiptare siç ishte djegia e mandateve, vendimi kushtetues, por vendim ekstrem i opozitës. Cilat ishin qëndrimet e pozitës për këtë vendim, qëndrimet e saj ishin një sensibilitet me i madh shqiptaro-ndërkombëtar për dramën e parlamentarizmit në Shqipëri. Rrëzimi i Edi Ramës dhe realizimi i një qeverie që do çonte vendin në zgjedhje. Unë nuk them se opozita realizoi qëllimet e veta. Opozita realizoi damkosjen dhe ndjeshmërinë. Po të mos qe kjo, opozita futej në një… Po të mos qe kjo, opozita futej në një rreth të kuq e nuk dilte më kurrë”, tha Berisha në Opinion.

Por pse opozita nuk realizoi dot qëllimet e tjera që kishte?

“Opozita nuk realizoi dot dy qëllime të tjera, rrëzimin e Edi Ramës dhe shkuarjen në zgjedhje të tjera. Në këtë realitet, opozita kishte qëllim vetëvrasjen me atë vendim që bëri? JO. Nuk e rrëzoi, sepse nuk arriti të trajtojë revoltën e madhe popullore që ekzistonte me mos bindjen civile të shkallës së atij sa ti jepte shqelmin e Edi Ramës”.

Po ashtu ai tregoi se si rrëzohej Edi Rama: “Shqiptarët nëse duan të rrëzojnë Edi Ramën shqiptarët duhet të përgatiten për një rezistencë në shesh. Është frikacak, është i pari që ia mbath nëse populli e rrethon”.