 “Të dua”, “Unë jam bosi”/ Rudina Dembacaj tregon bisedën në WhatsApp me Mark Frrokun

Pasi zyrtarizoi lidhjen me Mark Frrokun, Rudina tashmë ndan me fansat jo vetëm fotot romantike të te dyve, por edhe biseda që çifti bën. Në WhatsApp, aktorja ka postuar një pjesë nga biseda me partnerin e saj. Duke folur në lidhje me punën e tyre, Rudina duket se i bindet Markut, kur i thotë ti je bosi, por pastaj “kthen mendje” duke i thënë se ajo është bosi.

Përgjigja e ish-deputeti? “Të dua”. Mesa duket çifti edhe në bisedat për punë nuk lë rast pa i shfaqur dashurinë njëri-tjetrit. Kujtojmë se dyshja kohët e fundit ka hapur një restorant në Tiranë ku dhe janë të përfshirë në menaxhimin e tyre. Kush nga të dy është pronari? Natyrisht që përgjigjen e ka dhënë vet aktorja.