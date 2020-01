Ashtu si prej ditësh është përfolur në rrjetet sociale, Maluma do të vijë në Tiranë. Tashmë gjithçka është konfirmuar nga faqja zyrtare e këngëtarit, ku ka lajmëruar edhe datën kur do të mbahet koncerti i tij tek “Sheshi Nënë Tereza”. Koncerti do të mbahet më 14 mars në ditën e Verës. Gjithashtu duke blerë një nga biletat e Meet & Greet, do të keni një foto me Malumën dhe një suvenir zyrtar tijin. Çmimi i Meet & Greet është i njëjti pavarësisht qytetit, 370 dollarë.