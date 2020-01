“Ta dua shpirtin”/ Rike Roci konfirmon lidhjen me boksierin shqiptar

Rike Roçi është ndër femrat më të njohura në shoëbizz. Prej kohësh bjondja bukuroshe është shfaqur vetëm në media, duke u shprehur se është beqare. Por duket se kohët e fundit dashuria ka trokitur edhe për të. Me anë të një postimi në Instastory ajo ka treguar vetë se është në një lidhje me kampionin shqiptar të boksit Kristian Prenga. Ajo ka zgjedhur që lajmin ta konfirmojë në ditëlindjen e boksierit duke e uruar me fjalët më romantike.

“Ti, njeriu me zemrën më të madhe që kam njohur në jetën time… Të uroj që Zoti të ndriçojë jetën tënde duke të udhëhequr gjithmonë në rrugën e lumturisë. Gëzuar ditëlindjen dhe që kjo datë të përsëritet për shumë vite të gjata, të mbushura me paqe gëzim, shëndet dhe suksese. Ta dua shpirtin”, shkruan ish-banorja.