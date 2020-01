Zbardhet dëshmia e Noel Dishit: Vilsonin e vrava se më shau nga nëna

Zbardhet dëshmia e Noel Dishit që vrau mikun e tij tek Astiri pak ditë më parë. Autori ka thënë se me Vilson Tafçiun kanë qenë mik dhe nuk ka dashur ta vrasi, por ka reaguar pasi ai e ka sharë nga nëna. “Me Vilsonin ishim shokë prej vitesh. Nuk kam dashur ta vras. Të hënën shkova tek Artisti për ta takuar. Nuk kam paur si qëllim ta vras. Unë lëvizja gjithmonë me armë me vete.

Kur e takova ai më shau nga nëna. U ndjeva shumë i ofendur për shkak të marrëdhënies që kishim pasur. Unë e kam marrë në shtëpi nuk duhet ta thoshte këtë gjë. U nervozova dhe e qëllova. Pas krimit jam larguar dhe kam qëndruar në një hotel në Kavajë. Jam shumë i penduar për krimin e kryer. “29-vjeçari nuk ka dhënë detaje pse është prishur miqësia mes tij dhe viktimës. Ka thënë se është në gjendje të rënduar psikologjike dhe se do të flasë në një moment tjetër.