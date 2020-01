“Në çdo bashki bandë kriminale”, kaloi tek LSI, shpërthen ish-deputeti i PS: Ideja për të kaluar tek LSI, pas tërmetit. Rama mllef për Kurbinin

Një status i tij në muajin shtator të vitit 2018, ku kritikonte Policinë e Shtetit për dy vrasje të ndodhura në Mamurras, i kushtuan atij përjashtimin nga grupi parlamentar socialist. Ishte kryeministri Edi Rama që i kërkoi Asamblesë së PS, përjashtimin e deputetit të Kurbinit, Gjetan Gjetani, duke bërë që ky i fundit të qëndronte në Parlament si deputet i pavarur.Por së fundmi ish-deputeti socialist ka vendosur t’i bashkëngjitet Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Gjetan Gjetani në një intervistë për News24 tregon edhe kur lindi ideja për t’iu bashkuar LSI-së. Ai shprehet se në qoftë se do ishte pjese e bandave, Rama s’do e kishte përjashtuar nga PS. “Ideja për të kaluar tek LSI erdhi pas tërmetit. Më ka habitur mllefi i Ramës për Kurbinin”, thotë ndër të tjera ai.

Gjetani tregon se ka negociuar për t’iu bashkangjitur LSI-së, drejtpërdrejt me kryetaren, Monika Kryemadhi. Ai thotë se nuk ka shkuar në këtë parti për të marrë premtime, por me qëllimin për të ndihmuar zonën e tij.Ish-deputeti socialist akuzon Edi Ramen se ka rrënuar shtetin shqiptar, duke dështuar në reformat më kryesore që ka ndërmarrë.

“Rama do mbahet mend për shkatërrimin e ekonomisë. Ka shkatërruar sistemin gjyqësor. Në çdo bashki bandë kriminale. Në administratë të gjithë të emëruar me urdhër të Ramës”, deklaron ish-deputeti i PS.Gjetani deklaron se djegia e mandateve ka qenë një gabim sipas tij nga opozita. Sa i përket mandatit të tij tashmë që ka kaluar me LSI-në ai thotë: “LSI do të vendosë për mandatin tim”.

Por a është e moralshme kjo lëvizje e deputetit të Kurbinit? “Jam përplasur me Ramën jo për interesa personale. Jam përplasur për interesa të qytetarëve”, shprehet Gjetani.