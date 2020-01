Sherri i pazakontë në Tiranë/ 24-vjeçarja kthehet nga Greqia dhe godet motrën me thikë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në sot në Tiranë, ku një 24-vjeçare ka dhunuar dhe goditur me thikë motrën e saj. Për pasojë kjo e fundit është plagosur dhe ndodhet në spital.Burime zyrtare nga policia bënë me dije se pas hekurave përfundoi shtetasja me inicialet A.SH., 24 vjeçe, banuese në Greqi.

Kjo shtetase në shtëpinë e prindërve, pas një konflikti të çastit për motive të dobëta, ka rrahur dhe më pas e ka goditur me mjet prerës, motrën e saj, 21 vjeçare, e cila ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua mjeti prerës.