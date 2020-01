Pas pushimeve me Norën në Bullgari, flet Robert Berisha: Ne gjithmonë kemi me mbet familje

Dyshja e njohur Robert Berisha dhe Nora Istrefi janë ndër çiftet më të përfolur të showbiz-it.

Roberti dhe Nora ishin në qendër të vëmendjes për shkak të pushimeve që kaluan së bashku në Bullgari pak ditë më parë, ku u aludua dhe një ribashkim i çiftit.

I ftuar në “Prive”, gjatë intervistës Roberti ka treguar më shumë rreth pushimeve të shumë komentuara që kaloi me Norën dhe vajzën e tij Rene.

“Ia kisha preferuar çdo çifti, pavarësisht çdo problemi që kanë, çfarëdo ndarjeje që kanë, duhet me mbet shokë. Gjysmën e jetës e ke kaluar me atë njeri. Duhet me mbet shokë dhe duhet me e respektu edhe më shumë se më përpara.

Pushim. Shkoj me Norën, me çikën, me anëtarët e familjes. Ne gjithmonë kemi me mbet familje. Kudo që na çon jeta, rruga, Norën ose mua, ajo ka me qenë gjithmonë nëna e çikës tem.”- ka rrëfyer këngëtari.