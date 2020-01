Klea Huta dhe Elgit Doda dasmë sekrete në Marok, para lindjes së djalit

Klea Huta dhe Elgit Doda i japin fund beqarisë. Çifti i përfolur dhe mjaft i dashur i shoëbizit shqiptar kanë vendosur të kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë, në një ceremoni tepër të fshehtë. Kanë qenë vetë Klea dhe Elgiti që e kanë bërë publik lajmin e dasmës, përmes postimeve në rrjetet sociale.Që të dy kanë publikuar në Instagram pamje të shkëputura nga seti fotografik i realizuar në shkretëtirën e Marokut.

Ndërkohë çifti pas disa muajsh do të bëhen prindër për herë të parë. “Unë thashë po, faleminderit që ekziston”, shkruan Elgiti duke qeshur, krahas fotos ku Klea shfaqet e veshur me fustan të bardhë. Ndërkohë, Klea ka postuar disa foto me vello, ku duket shumë bukur.