Petrit Vasili publikon videon e televizionit italian: Rritet 12 herë mbjellja e kanabisit, Rama e Lleshja janë dy mashtrues

Droga

Alarm Kombetar!!Denoncimi i RAI 3:"Rritet 1200% ose 12 here mbjellja e kanabisit"!(VIDEO).Tevizioni Shteteror Italian RAI 3 denoncoi sot publikisht rritjen tragjike,eksponenciale te kultivimit te droges me1200 % vitin e fundit ne krahasim me nje vit me pare.Edi Rama dhe qeveria e tij nuk lufton aspak, por shfrytezon dhe mbeshtet mbjelljen masive te droges per te mbajtur pushtetin.Rama dhe Lleshaj jane thjesht dy mashtruese kur flasin per drogen.Te vertetat per drogen i di gjithe Europa dhe bota.Edi Rama eshte vetem ai qe pengon dhe izolon Shqiperine nga Europa dhe e ka shnderruar ne narkoqeverisje rilindjen.Shiheni VIDEON transmetuar sot ne edicionin e lajmeve te ores 19.00 nga RAI 3.

Publiée par Petrit Vasili sur Lundi 27 janvier 2020