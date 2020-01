Vdekja e Kobe Bryant, si e parashikoi para 7 vitesh fansi

Vdekja tragjike e Kobe Bryant ka trishtuar mbarë botën, e më shumë tifozët e tij të zjarrtë. Legjenda e basketbolli së bashku me të bijën dhe miqtë e tij humbi jetën pas rrëzimit të helikopterit ku po udhëtonin. Por duket se në në rrjetet sociale një fans i tij e kishte parashikuar atë që do të ndodhte. Në nëntor të 2012 një adresë në Tëitter me emrin Noso shkruajti se Bryant do të vdiste nga një aksident me helikopter. Ditën e sotme të shumtë janë ata që i kanë shkruar faqes së tij sesi ishte e mundur që bëri parashikimin e saktë që para 7 vitesh.