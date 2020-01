Alketa flet për familjen: Bashkëshorti dhe vajza do ta ndjekin live Sanremo

Në prag të fillimit të Sanremo, Alketa ka dhënë një tjetër intervistë për mdiat italiane. Këtë herë moderatorja ka folur për prestigjiozen “La Stampa”, duke rrëfuer se bashkëshorti dhe vajza e saj do ta ndjekin nga afër Sanremon,“familja është forca e saj dhe ekuilibri për të qenë e lumtur”,u shpreh ajo.

Alketa shprehet e lumtur që do të ndajë skenën me partneren e futbollistit Cristiano Ronaldo, Georgina: “Jam shumë e lumtur që do të ndaj skenën me Georgina-n. Jemi të dyja të huaja dhe më pëlqen ta mendoj Sanremo-n si një qytet të madh të bashkuar”. Më tej “La Stampa” e përshkruan Alketën si një nga moderatoret më të mira në vendin tonë, por edhe si një femër shumë të bukur.