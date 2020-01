E rëndë në Korçë/ E godet me sëpatë në kokë në mes të pazarit, ndërron jetë një person

Nje ngjarje e rëndë është shënuar ditën e sotme në Korçë, ku për pasojë një person ka mbetur i vdekur. Bëhet me dije se një konflikt ka nisur në zonën pranë pazarit të qytetit. Bëhet me dije se një person është qëlluar me sëpatë në kokë, ku për pasojë ka gjetur vdekjen. Policia është në vendin e ngjarjes për të zbardhur rrethanat e ngjarjes së rëndë.