Fatma dhe Alfio bëhen prindër për herë të parë, zbulohet emri i vogëlushit

Moderatorja e njohur Fatma Methasani që tashmë do të jetë në krye të televizionit INTV, është bërë nënë për herë të parë.

Lajmin e ka bërë të ditur partneri i saj, Alfio Rrotani në rrjetin social “Instagram”. Alfio postoi një foto, ku shihet së bashku me Fatmën në dhomën e spitalit teksa mbajnë në dorë të voglin e tyre. Ai zbuloi dhe emrin e vogëlushit, të cilin vendosën ta pagëzojnë me emrin, Noah.

“Sot mesova perfundimisht cfare do te thote te duash dhe te te duan, sot mesova perfundimisht cfare eshte dashuria❤️ sot jeta ime ndryshoi si kurre me pare, sot erdhi tek ne NOAH dhe babi Alfio dhe mami Fatma jane njerezit me te lumtur ne bote dhe e duan shume shume shume”-shkruan Alfio në foto.