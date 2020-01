Futbollisti i njohur, Taulant Xhaka është martuar zyrtarisht me partneren e tij, Arbnora.

Lajmin e ka bërë të ditur, vetë çifti me postimet e tyre në rrjetin social “Instagram”, ku shfaqen gjatë celebrimit. Bashkangjitur fotos, futbollisti shkruan: “Zoti dhe Zonja Xhaka”.

Çifti janë martuar pak para lindjes së bebit pasi shumë shpejt ata do bëhen prindër për herë të parë. Pak kohë më parë Taulanti dhe Arbnora zbuluan se do bëhen me djalë.