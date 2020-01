“Njerëz të ligj”/ Lidhja me Riken, reagon boksieri: Hall me dal me shoqe se na martoni direkt

Pasi mediat përfolën për një lidhjes mes Rike Rocit dhe Krist Prengës, duket se të dy protagonistët kanë mohuar zërat që prej disa kohësh janë në një lidhje. Pas Rikes edhe boksieri me fjalë të ashpra ka përgënjeshtruar këtë thashethem. “Mirë që jau paska konfirmu juve se mua akoma s’më ka konfirmu asigja. Vërtet jeni njerëz të çuditshëm, njerëz të ligj.

S’keni ça me ba edhe merreni kot me njerëzit. Po pyetni njëherë përpara se ta bëni lajmin, sepse s’ja keni idenë fare se çfarë kam unë me atë ose kush do që të ishte në vendin e Rikes, hall me dal edhe me shoqe ose shok se na martoni direkt ju. Turp t’ju vijë,”– shkruan Krist Prenga në rrjete sociale.