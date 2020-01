“Nuk kishte asnjë konflikt”/ Flasin familjarët e Jan Prengës: Shteti të gjejë trupin. Si e morëm vesh lajmin që kishte vdekur

Pasi policia konfirmoi se Jan Prenga ka mbetur i vdekur nga dhuna e ushtruar nga pengmarrësit, News24 shkon në familjen e viktimës. Në fjalën e tyre ata kanë thënë se vetëm mbrëmjen e djeshme policia i ka thënë se i afërmi i tyre kishte vdekur.

Në thirrjen e tyre ata kërkojnë drejtësi si dhe gjetjen e trupit. Kunati i tij, Mark Sula shpreher se ai nuk kishte konflikte me asnjë. “Janin e rrëmbyen dhe e vranë, drejtësia të vihet në vend. Policia e Tiranës na thirri mbrëmë dhe na tregoi se ai nuk jeton më. Jani nuk ka pasur asnjë konflikt e asnjë problem me askënd, nuk i njohim të arrestuarit e as kemi probleme me ta. Shteti të gjejë trupin e ta sjellë në shtëpi”, u shpreh ai.