Dashnor Osmani është emri i personit që ka mbetur i vdekur ditën e sotme në Korçë. Bëhet me dije se Osmani është një shitës ambulant në qytetin e Korçës. Ai është qëlluar me sëpatë në kokë ku për pasojë ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Ashtu si shihet edhe nga fotot ai ka qenë me banane në dorë, kur është qëlluar. Bëhet me dije se sherri ka qenë banal. Ndërkohë raportohet se është arrestuar autori.