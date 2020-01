Vdekja misterioze e binjakëve 5-muajsh/ Ish-ministri Panarit: Qindra foshnje mund të jenë në rrezik, AKU të kontrollojë qumështin formulë

Një ngjarje e rëndë ndodhi pak ditë më parë, në Berat, ku dy binjakë 5-muajsh humbën jetën në rrethana misterioze.

Ish-ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti ka reaguar përmes një postimi në “Facebook”, ku shkruan se AUTORITETI Kombëtar I Ushqimit(AKU), duhet t ëbllokojë urgjentisht të gjithë sasinë e qumështit pluhur,i cili me shumë mundësi u mori jetën dy foshnjeve në Berat.

Ndër të tjera, Panariti shton se fëmijët e tjerë mund të jenë në rrezik, duke konsumuar këtë qumësht.

MESAZHI I PANARITIT

Foshnjat dhe fëmijët mund te jene ne rrezik! Duhet vepruar me shpejtësi!

AKU duhet të bllokojë urgjentisht te gjithë sasine e qumeshtit pluhur ( formula per bebe) i cili me shumë mundesi u mori jeten dy foshnjeve ne Berat.

Menjehere dhe tani!

Drejtori i AKU-se, te dale ne konference per shtyp per te bere publike masat e bllokimit te produktit dhe te urdhërojë tërheqjen nga tregu te gjithë sasisë se qumështit për bebe nga firma qe e ka prodhuar. Tu behet thirrje te gjitha familjeve që mund te kene përfituar nga shpërndarja e ketij qumështi që ta dorezojne ate te autoritetet. Te pritet përfundimi i analizave komplekse kimike dhe bakteriologjike per kete ngarkesë !

Qindra foshnje mund të jene ne rrezik! Te filloje nje kontroll masiv analitik i qumeshtit formule per femije ne tregjet tona.. Nuk eshte shaka!

Shikoni studimin e nje viti me pare te kryer ne Amerike per ushqimet e femijeve. Rreziku eshte real.