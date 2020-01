Ekspertët e sipërmarrjes nga Holanda, takim me studentët e “Luarasit”

Voltiza Duro – Jo pak studentë dëshirojnë të bëhen sipërmarrës, pasi disponojnë potencialin, kanë pasion dhe janë të gatshëm të marrin përsipër riskun. Por, opinioni nga ekspertët e fushës gjithmonë mbetet i rëndësishëm para hapave të tillë dhe universiteti “Luarasi” kujdeset më së miri për informimin dhe udhëzimin e të rinjve mbi të ardhmen profesionale. Studentët e “Luarasit” kanë pasur mundësinë të bashkëbisedojnë mbi sfidat e të marrin këshilla nga ekspertët më të mirë me një eksperiencë 20-vjeçare në Holandë, në fushën e sipërmarrjes.

Programi

Para studentëve të Teknologjisë së Informacionit e Inovacionit është prezantuar iniciativa më e re e projektit “BE për Inovacionin”. Partnerët nga Qendra e Sipërmarrjes së Amsterdamit dhe Qendra e Transferimit të Teknologjisë pranë Universitetit të Amsterdamit, Eric Boer dhe Mirjam Leloux prezantuan programin 6- mujor që do të përmbajë një seri master-klasash. Eric Boer, në cilësinë e CEO së Qendrës së Sipërmarrjes në Amsterdam, tha se do të përpiqen të mundësojnë realizimin e projekteve të përbashkëta me universitetet shqiptare. “Ne ndodhemi këtu për të vizituar universitetet shqiptare publike e private dhe të përpiqemi t’i ndihmojmë për të ndërtuar kapacitete për sipërmarrje. Ne bëjmë konsultime dhe kemi 20 vite eksperiencë në sipërmarrje dhe inovacion në universitete dhe do ta përdorim këtë eksperiencë për të realizuar projekte së bashku dhe për t’i ndihmuar universitetet shqiptare në ndërtimin e inkubatorëve dhe projekteve të sipërmarrjes. Dëshirojmë që të kemi sa më shumë studentë sipërmarrës në Shqipëri”, – tha eksperti holandez.

Metodat e mësimdhënies

Afrim Osmani, pedagog i Sipërmarrjes në “Luarasi” tregon se zhvillimi i teknologjisë dhe sipërmarrjes po ecën me ritme shumë të shpejta në këtë universitet. “Faktikisht, zhvillimi i teknologjisë dhe sipërmarrjes në universitetin ‘Luarasi’ po ecën me ritme shumë të shpejta. Mendoj se kemi studentë me një dëshirë të jashtëzakonshme për të krijuar sipërmarrje, por edhe për të maksimizuar arritjet. Ata e kuptojnë se sipërmarrja dhe inovacioni janë rrugët e duhura për t’ia dalë. Dhe ne si profesorë jemi jo vetëm për t’u dhënë dije, por të arrijmë të dallojmë mes studentëve ata që kanë vokacionin sipërmarrës dhe t’i udhëheqim në rrugën e duhur”, – theksoi Osmani. Ai shtoi se studentët kanë mundësi që të përqafojnë metodat më të mira europiane të mësimdhënies. “Kjo është shumë e rëndësishme, pasi në universitetin ‘Luarasi’ kombinojmë dijen, studimet më të fundit nga Europa, Amerika e gjithë bota, shkëmbimet e eksperiencave, projektet. Njëkohësisht në ambientet e universitetit ftojmë edhe sipërmarrës konkretë, që po zhvillojnë bizneset e tyre sot në këtë kohë kur teknologjia e informacionit, dixhitalizimi, inteligjenca artificiale po e ndryshojnë shumë ekonominë”, – u shpreh pedagogu i “Luarasit”.

Vlerësimi

Eksperti holandez, Eric Boer, ka vlerësuar dinamizmin e studentëve dhe pedagogëve të “Luarasit”. Ai tha se kurrikulat bashkëkohore të mësimdhënies që përdoren nga ky universitet janë një gjë shumë e mirë për studentët. “Nga ajo çka kam parë sot, mendoj se universiteti ‘Luarasi’ është një universitet shumë i mirë, i ri me studentë e pedagogë dinamikë të gatshëm për të krijuar dhe eksperimentuar programe të reja. Dhe e vlerësoj faktin që në ‘Luarasi’, mësimdhënia bazohet në një kurrikul bashkëkohore që u vjen në ndihmë studentëve. Mendoj se kjo është një gjë shumë e mirë”, – shtoi Boer.

“EU for Innovation”

Shkëmbimi i eksperiencave të tilla dhe përfshirja e “Luarasit” në program ka si synim kryesor inkurajimin e studentëve mbi sipërmarrjen. EIIU TALK-et janë konceptuar si një seri bisedimesh/fjalimesh të organizuara nga “EU for Innovation”, me anë të të cilave ftohen figura kryesore nga inkubatorët e lidhur me universitetin ndërkombëtar, qendrat/zyrat e transferimit të teknologjisë, parket e teknologjisë etj. Ekspertët gjatë këtyre bisedimeve ofrojnë prezantime dhe ndajnë përvojën e tyre në krijimin dhe drejtimin e një inkubatori ose strukture promovimi fillestar. Erik Boer ka ngritur Minor dhe Master në Sipërmarrje në Universitetin e Amsterdamit dhe ka menaxhuar atë program për disa vjet. Për më tepër, ai krijoi mbi 20 lëndë si dhe ndihmoi në krijimin e Startup Amsterdam dhe luajti një rol mbështetës duke krijuar IXA Next. Ai aktualisht është drejtori i Inkubatorit Universitar ACE si dhe drejtori në Startup Village. Dr. Mirjam Leloux është iniciatore e IXA Next, një program prej 38 milionë €, që përfshin 7 institute kërkimore, të bashkëthemeluara nga qyteti i Amsterdamit, duke krijuar rreth 30 spin-off çdo vit, përveç drejtorisë së saj në UVA.