The Guardian shkrim për arkitektin e teatrit: A duhet të punojnë për regjime shtypëse?

Bjarke Ingels është djaloshi i artë (Golden-boy ) i Big Tech (Google, Amazon, Facebook,Apple)- dhe tanimë, edhe Bolsonaro i Brazilit kërkon pak nga magjia e tij. A duhet arkitektët të bojkotojnë liderat tiranikë? A i lartësojnë ndërtimet, ideologjitë e tyre?” Kështu nis shkrimi i prestigjiozes britanike “The Guardian” që ndalet te raportit i arkitektit Bjarke Ingels që ka bërë projektin e shumëkritikuar për Teatrin Kombëtar.

Projekti në fjalë parasheh shembjen e e teatrit të tanishëm. E gjithë kjo ka sjellë një protestë dyvjeçare dhe përpladje të artistëve me policinë e shtetin.

Në artikullin e vet The Guardian thotë se llogaria e instagramit të Bjarke Ingels është larg të zakonshmes dhe tëmërzitshmes këto javët e fundit, që kur aventura e tij në Amerikën Latine ka nisur itinerarin marramendës përreth botës. “Por, është një fotografi që ai nuk ka qenë aq i prirur ta ndajë me 730,000 ndjekësit e tij: Foton e tij përkrah Jair Bolsonaro, presidentit ektremist të djathtë të Brazilit. Me buzëqeshjen e njeriut që sapo ka siguruar një paradhënie të konsiderueshme nga një tjetër despot i padenjë, kësaj rradhe me atë i cili, është shpallur se është krenarisht homofobik”, shkruan një nga gazetat më të mëdha britanike.

Ajo shton se që kur erdhi në pushtet janarin e kaluar, presidenti i Brazilit ka konfirmuar çdo frikë se ai do të ishte një “Trump i tropikëve”. Çfarë është duke bërë Ingels, i vetëshpallur si ndjekës i një bote liberale progresiste, me një figurë të tillë?, pyet gazeta. “Jam i lumtur të ndaj idetë dhe idealet e mia me çdo qeveri të gatshme të dëgjojë” thotë ai, “veçanërisht nëse ata kanë besime të ndryshme. Nëse ka një përgjegjësi që vjen nga platforma krijuese që kemi krijuar, është që ta përdorim atë platformë për të ndryshuar botën për mirë.” The Guardin vijon se statusi i tij(Ingels) si një djalë i përkëdhelur i teknologjisë së madhe është ndoshta ajo që e bën atë edhe më tërheqës për një bazë klientësh autokratë në rritje.