Këngëtari me famë botërore, Maluma do të vijë për herë të parë në Shqipëri, për të mbajtur koncert në Tiranë. Koncerti do të mbahet në 14 mars në Sheshi Nënë Tereza, siç është njoftuar edhe më parë.

Ditën e sotme, u konfirmuan dhe çmimet e biletave të koncertit të shumëpritur.

Bileta do të jetë 3000 lekë të rinj (25 euro) në zonën Mimosa dhe 4500 lekë të rinj (38 euro) në zonën Cherry, pranë skenës.

Kujtojmë që Maluma do të performojë në koncert disa nga hitet e tij botërore.