“Kur shisnim gjërat e shtrenjta që të blinim veprat e Kadaresë”

Fatmira Nikolli – Kadare dhe letrat shqipe” u titullua tryeza e debatit që u mbajt të hënën në Akademinë e Shkencave me rastin e 84-vjetorit të lindjes së shkrimtarit. Aktiviteti, i organizuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit risolli në vëmendje veprat e tij dhe bëri me dije kërkesën që ASH i ka nisur Stokholmit.

KËRKESA PËR NOBELIN

Me vendimin nr. 9 datë 16.01.2020 Kryesia e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë i ka ripropozuar Akademisë Mbretërore të Shkencave të Suedisë kandidaturën e shkrimtarit dhe akademikut Ismail Kadare për çmimin Nobel në letërsi, duke vlerësuar jo vetëm nderimin përparues të tij në shkallë ndërkombëtare, por edhe rolin e pazëvendësueshëm në letrat shqipe. “Gjuha jonë, gjuha e krijimtarisë letrare në shqip, arriti shkallën më të lartë të fuqisë së saj shprehëse me veprën e Kadaresë. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në mënyrë këmbëngulëse dhe me bindje të plotë për vendimin e saj, është prej shumë vitesh, tashmë prej dekadash, propozuese e ripropozuese e kandidaturës së tij për këtë çmim, duke e vlerësuar si një çështje merite, nderi dhe drejtësie”, tha dje kreu i ASH, Skënder Gjinushi. Ai shtoi se është tashmë e gjithëpranuar se, Ismail Kadare është njëherësh krijuesi protagonist parësor i letërsisë, kulturës, qytetërimit dhe mendimit shqiptar përgjatë mbi 70 vjetëve, se ai i ktheu letërsisë shqipe përmasën evropiane dhe botërore. “Letërsia që ai krijoi është një letërsi misionare, që u ka dhënë lirinë maksimale të mundshme lexuesve shqiptarë në një gjysmë shekulli jete në një shoqëri të kontrolluar ideologjikisht e politikisht. Ne do të rikujtonim në çdo rast, atë që Ismail Kadare pohoi me thjeshtësi në ditën e pranimit të tij në Akademinë Franceze: Nëse letërsia ime, që unë do ta quaja “bukë burgu”, është shijuar dhe shijohet në një botë të lirë si juaja, ky do të ishte vlerësimi më i lartë për çka kam krijuar, sepse brenda veprës sime modeste ju keni shijuar lirinë”, tha Gjinushi.

TRYEZA

Fjalën e hapjes e mbajti nga Alda Bardhyli, drejtoreshë e Qendrës Kombëtare të Librit. “Ditëlindjet e shkrimtarëve janë gjithnjë festë jo vetëm për njerëzit e letrave dhe lexuesit por dhe vendin që ata përfaqësojnë. Ndaj në 84 vjetorin e lindjes së shkrimtarit tonë të madh Ismail Kadare, QKLL në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave menduam të organizonim një takim i cili të vinte në formën e një kartoline urimi në këtë ditë të bukur janari”, tha ajo.

Sipas saj, Ismail Kadare ka treguar me veprën e tij se Shqipëria është një komb i madh, pasi vetëm kombet e mëdha kanë aftësinë të krijojnë letërsi të madhe. “Që me botimin e Gjeneralit të ushtrisë së vdekur më 1963, Kadare e futi letërsinë dhe gjuhën shqipe në hartën e letërsive dhe gjuhëve të mëdha. Do të ishte gabim të paraqitej Kadareja si një figurë e heshtur gjatë diktaturës. Në një vend ku shkrimtarët vazhdimisht persekutoheshin, burgoseshin, torturoheshin dhe vriteshin, Kadareja shkroi disa nga veprat më të shkëlqyera dhe subversive që kanë dalë nga Europa Lindore socialiste”, vërejti Bardhyli.

Në vijim, fjalën e mori akademiku Shaban Sinani, autor studimesh mbi Kadarenë. Teksa rrëfeu se vepra më e suksesshme në shkallë ndërkombëtare është “Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur”, studiuesi Shaban Sinani argumentoi arsyet, se përse ftesës së Akademisë Suedeze, i janë përgjigjur sërish me emrin e Kadaresë.

“Për fat nuk është rutinë, sepse vit pas viti vepra e Kadaresë ka diçka të re. Vitin e kaluar pati tre çmime, por ai njëkohësisht vazhdon që të shtrihet në vende të tjera… Sikundër dihet, ‘Nobeli’ jepet për një vepër, jo për vepër jetësore. Besoj se një prej problemeve të vështira që duhet të kapërcejë ‘Nobeli’ në rastin e ballafaqimit me kandidaturën e Kadaresë, është lidhur me faktin se vepra më e suksesshme në shkallë ndërkombëtare është “Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur”, që i ka dhënë përmasën ndërkombëtare edhe letërsisë shqipe. Prandaj, edhe rikthimi tek ‘Gjenerali i Ushtrisë së vdekur’, është rikthim gjysmë shekulli. Kjo do të thotë që vetë ‘Nobeli’ duhet të shprehë një qëndrim autokritik, që nuk e ka vënë re në kohën e duhur këtë talent të jashtëzakonshëm të letërsisë evropiane edhe botërore”, tha ai Sinani.

Për Diana Çulin, “edhe pse trajtoi tema të vështira, Kadare, nuk harroi asnjëherë se letërsia duhet të japë kënaqësi. E dha këtë kënaqësi estetike, si askush. I dha dritë gjuhës shqipe, me sintaksën më elegante që ajo ka. Duke fjalëformuar, jo duke qëmtuar me të tepërt nuk e lodhi lexuesin, por e mrekulloi. Kadare ka një vepër me vizion botëror, sepse lexuesit të huaj, ajo nuk i duket e huaj”, u shpreh ajo.

Një anë tjetër të ndikimit të letërsisë së Kadaresë, tregoi shkrimtarja Vera Bekteshi, kur tha se “për ne njerëzit, që ishim përtej perdes apo nga qytete të tjera të Shqipërisë për të blerë veprën e Kadaresë, na është dashur që të shesim gjërat më të shtrenjta, për të blerë një gjë tjetër edhe më të shtrenjtë. Përpos veprës së tij universale ku trajtoheshin barbarizmat, jo të diktaturës, na jepte shpresë se barbarizmi një ditë përfundon, ndërsa e bukura mbetet”.