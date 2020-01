“Mezi po pres”, Kiara Tito rikthehet në ekran me emision të ri

Moderatorja e dashur për publikun, Kiara Tito së shpejti do të rikthehet në ekran, por jo me formatin “Doktor Plastik”.

Përmes një postimi në “Instastory”, Kiara ka bërë të ditur se do të vijë së shpejti me një projekt të ri televiziv. Kështu moderatorja ka konfirmuar edhe thashethemet që qarkullonin prej kohësh, ku thuhej se ajo do të ketë një emision të ri.

“Projekt i ri televiziv së shpejti. Mezi po pres t’ju tregoj”, shkruan Kiara.

Kohët e fundit, Kiara është parë në ambjentet e Top Channel, prandaj dyshohet se do të rikthehet në televizionin në fjale, nga ku u bë dhe e famshme. Megjithatë, nuk na mbetet gjë tjetër, veçse të presim për detajet e reja që do të zbulojë moderatorja.