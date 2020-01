VIDEO/ “S’ka bir none e ku*ve që…”, Rama siç nuk e keni parë kurrë: Kush i bën presion çunit tonë?!

Ashtu siç është thënë edhe më parë, kryeministri Edi Rama do të jetë pjesë e filmit “I love Tropoja”, të Ermal Mamaqit. Kreu i qeverisë luan rolin e dajës së dhëndrit, rol i luajtur nga vetë Ermali, dhe që në film quhet Landi.Pak para premierës së filmit është zbuluar një pjesë disa sekondëshe, ku shfaqet kryeministri Rama si asnjëherë më parë.

https://vidnews.net/video/1580298519989

]“S’ka bir none dhe k*rve…”, kryeministri Edi Rama siç nuk e keni parë ndonjëherë: Kush i bën presion çunit tonë?. Ndërsa nipi i tij po martohet, Rama ndërpret dasmën dhe thotë: “S’ka bir none e bir kurve ta martojë Landin me zor. Kush i bën presion çunit tonë këtu?”