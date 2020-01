Video/ Tërmeti “shkund” studion, ja reagimi i moderatorëve të emisionit “3shat”

Mbrëmjen e kaluar një tërmet 4.9 ballë “shkundi” vendin. Epiqendra e tërmetit ishte në fshatin Bubq, ndërsa lëkundjet u ndjenë shumë edhe në Durrës, Tiranë e zonat përreth.

Gjatë lëkundjeve , moderatorët e emisionit “3shat”, Bora Zemani dhe dy vëllezërit Veshaj ndodheshin duke regjistruar në studion dhe kamerat kanë filmuar reagimin e tyre në ato pak sekonda.

Përmes një postimi në “Instagram”, moderatorja ka treguar se nuk janë aspak krenarë për reagimin e tyre, pasi janë larguar menjëherë të friksuar.

“E kemi kapur edhe ne nje termet ne studio! Nuk jemi aspak krenar per reagimin krahasuar me gjithe emisionet qe e kane perjetuar live pooor gjithsesi jemi si shumica e videove te njerezve te thjeshte qe dalin me vrap nga lokalet . Ruani qetesine njerez, mos beni si ne! ‍♀️”- shkruan Bora me humor krahas videos së tyre.

https://www.instagram.com/p/B75vS2UjXXC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again