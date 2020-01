Bllokohet një kroçiere me 6 mijë turistë në Itali, dyshohet për të infektuar me Coronavirus

Coronavirusi vjen në Itali. Bëhet me dije se janë tre raste të dyshuara në vendin fqinj, një në Romë, në një anije lundrimi në Civitavechia dhe në Aleksandria. Kroçiera aktualisht është ndaluar së bashku me 6 mijë udhëtarët dhe po bëhen egzaminimet përkatëse për të gjithë personat e përfshirë, siç ka ndodhur tashmë për pacientët e dyshuar të mëparshëm në Bari dhe Napoli, në mënyrë që të shmangen ngjitjet dhe të konstatohen shpejt shkaqet e sëmundjes. Deri më sot, të gjithë pacientët e trajtuar në Itali për simptoma të përputhshme me sëmundjen kanë testuar negativ.

Dy persona aktualisht ndodhen të izoluar në bordin e anijes Costa Smeralda, e ndaluar aktualisht në portin e Civitavechia. Bëhet fjalë për një çift nga Makau. Gruaja 54-vjeçare u shfaq mbrëmë në spitalin e anijes me ethe dhe simptoma të buta gripi. Menjëherë ajo dhe partneri i saj (i cili tani për tani nuk ka simptoma) u futën izolim. Mjekë nga Instituti Kombëtar i Sëmundjeve Infektive “Spallanzani” të Romës mbërritën në anijen Costa Crociere. Punëtorët e shëndetësisë testuan çiftin për të zbuluar nëse ishte një grip normal ose koronavirus që i solli gruas një ethe.

Pasagjerët e tjerë që ndodhen në anije, rreth 6 mijë, aktualisht nuk mund të zbresin. çifti nga Makau kishin hipur në Savona disa ditë më parë dhe kishin mbërritur nga Hong Kongu në Malpensa më 25 janar. Në Kosta Smeralda ka gjithsej 751 udhëtar kinezë përfshirë ata të Hong Kongut, nga të cilët 374 u nisën në Savona.