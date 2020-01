Durrës, si të aplikoni ‘online’ për të përfituar nga rindërtimi pas tërmetit

Në faqen e Bashkisë së Durrësit nga dita e djeshme është hapur një dritare për të raportuar dëmet nga tërmeti. Në krye të faqes të shfaqet “Raporto dëmet e tërmetit (Kliko këtu)” dhe pasi klikon në këtë link të hapet një dritare, ku kërkohet informacion i përgjithshëm, si numri i telefonit, emri dhe mbiemri i aplikuesit, rajoni, njësia administrative, tipi i dëmeve. Në aplikim të kërkohet të hedhësh deri në 5 foto me dëmet e shkaktuara nga tërmeti. Ka dhe një kuti ku mund të shkruash informacion shtesë dhe më pas informacioni dërgohet online. Pas dërgimit të raportimit të dëme online, banorët e dëmtuar do të duhet të dorëzojnë dhe dokumente të tjera, si p.sh. aktin e pronësisë. Nga një kërkim i thjeshtë, për momentin ky aplikim është i disponue-shëm vetëm në Bashkinë e Durrësit, ndërsa kjo dritare nuk shfaqet ende në faqen e internetit të Bashkisë Tiranë, Vorë dhe Lezhë, edhe ato të prekura nga tërmeti. Ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj deklaroi të dielën se procesi i rindërtimit të banesave të dëmtuara nga tërmeti do të nisë me 29 janar me aplikimin online, i cili është i detyrueshëm dhe për këtë qytetarët do të kenë afat 30 ditë, për t’u pajisur në fund me një dosje ligjore që do jetë e nevojshme për hapat në vazhdim. “Monitor” raporton se rindërtimi do të nisë në datën 10 mars, pasi të ketë përfunduar aplikimi, vlerësimi, apelimi, përcaktimi i zonave ku do të ndërtohet dhe modeli i banesave. Ahmetaj ka pohuar se për dëmtimet e rënda të tipit DS4 dhe DS5, rimbursimi do të jetë i plotë, ndërsa për dëmtimet mesatare të tipit DS3, dëmshpërblimi do të jetë deri në 500 mijë lekë. Ahmetaj tha se deri tani janë inspektuar rreth 48 mijë banesa dhe po vijon procesi i vlerësimit të thelluar. “Jemi në proces intensiv me bashkitë për zonat e reja.

Sot janë identifikuar 25 zona, në 10 bashki. Jemi në fazë të avancuar me masterplanet, në Shijak, në Laç, ku do ndërtohen 500 shtëpi me qira nga qeveria turke, si dhe në Thumanë. Komiteti Kombëtar i Rindërtimit të mërkurën do t’i propozojë qeverisë site të reja në Durrës, Lezhë, Laç, Tiranë e Kavajë. Menjëherë pas të mërkurës, në të gjithë territorin fillojnë masterplanet për të kaluar pastaj në projektet e detajuara të ndërtimit”. Shqipëria u godit rëndë nga tërmeti i 26 nëntorit, ku shumë banesa dhe pallate janë aktualisht të pabanueshme, me dëmet më të rënda në Durrës, Laç e Tiranë. Për të sistemuar banorët, shtëpitë apo pallatet e të cilëve do të prishen pasi janë të pariparueshme, qeveria po përgatit kuadrin ligjor për ndërtimin e zonave të reja. Instituti i Ndërtimit ka konfirmuar se pritet që këtë javë të mbyllet akt-ekspertiza e thelluar për 316 objekte shumëkatësh dhe 4075 shtëpi banimi. Të konfirmuara për shembje aktualisht janë 112 pallate dhe 343 shtëpi. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se vlerësimi paraprak i dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntori arrin në një shifër të lartë prej 1 miliard eurosh.

Bonus qiraje për 2200 familje që u prekën nga tërmeti në Durrës

Në vijim të procesit të bonusit të qirasë, Bashkia e Durrësit njofton se aktualisht përfitojnë bonusin 2200 familje. Bonusi për 2200 familjet është gati prej ditës së sotme e gjatë javës në vazhdim në varësi të përpunimit të pagesës nga bankat. Lista me përfituesit e bonusit përditësohet. Plotësimi, verifikimi, miratimi i dosjeve të aplikantëve është një proces që nxjerr në pah edhe problematika specifike në një situatë emergjence të pandodhur më parë. Stafi i bashkisë vijon punën për të zgjidhur hap pas hapi çdo rast në përputhje me VKM – të dhe aktet normative në fuqi dhe për të mbyllur sa më shpejt të gjitha dosjet me qëllim kalimin e bonusit të qirasë te qytetarët që kanë aplikuar. Pranë bashkisë së Durrësit vijon të jetë i hapur gjithashtu edhe procesi i aplikimeve të reja për bonusin. Kujtojmë qytetarët e prekur nga tërmeti se DUHET TË APLIKOJNË që të përfitojnë bonusin e qirasë