Gazeta holandeze: Arben Frroku do bëjë ‘vetëm’ 18 vite burg

Gazeta më e madhe holandeze, Telegraaf shkruan se Arben Frroku, i dënuar në Shqipëri për vrasjen e një shefi policie, do bëjë vetëm 18 vite burg në Amsterdam. “Në vitin 2013, një shef policie 41-vjeçar u vra në Tiranë. Ai u qëllua nga një makinë me kallashnikov. Viktima nuk kishte asnjë shans dhe ndërroi jetë menjëherë. Kalimtarët njohën në automjet 50-vjeçarin Arben Frroku. Ai nuk është një personazh i panjohur në vendin e tij. Në kohën e vrasjes, Frroku ishte president i klubit futbollistik Tërbuni. Shqiptari u lirua fillimisht nga gjykata në Tiranë. Sidoqoftë, një gjykatë më e lartë vendosi se Frroku ishte fajtor për vrasje, madje e shihte autorin si vrasësin. Por në atë kohë, ‘zogu’ kishte fluturuar. Frroku ishte arratisur nga vendi teksa shqyrtoheshin çështjet. Shqiptari jetoi poshtë radarit për ca kohë, deri në vitin 2016 kur u kap në Schiphol me një pasaportë false”, shkruan gazeta.

Pasi ngeci në Holandë, Shqipëria bëri thirrje për ekstradimin e tij. Frroku ishte dënuar me burgim të përjetshëm, plus pesë vite për mbajtje të paligjshme të armëve të zjarrit. Frroku megjithatë e dërgoi çështjen në gjykatë në Hagë. Ajo vendosi se ai nuk duhet të kthehet në Shqipëri pasi ky vend nuk ofron mundësinë e lirimit para kohe. Sipas gjykatës, kjo bie në kundërshtim me Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut.Këtu nisi një tjetër çështje. Një gjykatë në Amsterdam mori një vendim mbi dënimin e tij me burgim të përjetshëm në Shqipëri. Gjykata vendosi që Frroku të kalojë vetëm 18 vite në burg. Nga kjo do zbriten vitet në paraburgim.Avokati Gerald Roethof thotë se gjykata kishte dy opsione, ose ta lironte, ose të merrej me thelbin e çështjes. “Është e ndaluar që të kopjohen vendimet e gjykatave të huaja. Mbi të gjitha, nuk është rasti që Holanda të mbajë këtu të gjithë të dënuarit. Në këtë kontekst, nuk e kuptoj këtë vendim”, thotë ai.Syri.net