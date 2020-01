Finalizohet me sukses programi i “McCain Institute”, “Luarasi” bashkëpunëtor

Voltiza Duro – McCain Institute Arizona State University” ka finalizuar me sukses edicionin e tretë të trajnimeve të mbajtura mbi programin “Lidershipi i udhëhequr nga karakteri”. Studentë nga “Luarasi” e universitete të ndryshme në vend janë certifikuar për pjesëmarrjen në program. I udhëhequr nga “Instituti McCain”, ky grup të rinjsh plot me energji pozitive gjatë trajnimeve solli ide interesante me synim përqasjen ndaj një fryme të re për Shqipërinë.

Bashkëpunimi

Anëtari i institutit “McCain Dael”, Dervishi, vlerësoi bashkëpunimin dhe mbështetjen nga “Luarasi”. “Kalova shumë mirë me ju. Ishte një eksperiencë fantastike. Mësova shumë gjëra nga ju. Shpresoj që dhe ju të keni mësuar gjëra nga ky program. Falënderoj shumë universitetin ‘Luarasi’ dhe rektorin që na ka mbështetur në këtë program. Ka qenë një partner shumë i domosdoshëm për suksesin e këtij programi”, – tha Dervishi para studentëve.

Vlerësimi i programit

Të pranishëm në ceremoninë e shpërndarjes së certifikatave ishin edhe rektori i “Luarasit”, prof.dr Ethem Ruka; kryetari i Bordit të Administrimit Dashnor Dervishi si dhe administratori i universitetit, Kino Buxheli. Ruka e vlerësoi programin si një iniciativë amerikane që aplikon ide dhe projekte inovative. “Është hera e dytë që marr pjesë në shpërndarjen e certifikatave në mbarim të ciklit të që ju keni kryer në kuadrin e këtij projekti shumë të veçantë. Kanë kaluar gati 2 vite qëkurse ky program ka filluar. Dikur Daeli u paraqit pranë ‘Luarasit’ për të shpalosur idetë që kishte lidhur me këtë përvojë amerikane për ta sjellë në Shqipëri. Neve na u duk shumë interesante. ‘Luarasi’ ka dhënë të gjithë mbështetjen e mundshme, në mënyrë që të gjithë studentët e universiteteve tona të përfitojnë nga ky program. ‘Lidershipi i udhëhequr nga karakteri’ është një iniciativë e mrekullueshme, iniciativë amerikanë që Daeli e bëri të mundur edhe në Shqipëri, njësoj si në vende të tjera të botës”, – u shpreh rektori. Më tej, ky i fundit tha se numri i aplikimeve për programin “Lidershipi i udhëhequr nga karakteri” është i madh dhe studentët më të mirë nga i gjithë vendi bëhen pjesë e tij. Prof. dr. Ethem Ruka theksoi gjithashtu se të rinjtë janë një aset që mund të sjellin ndryshime pozitive për Shqipërinë. “Nga sa jam informuar, ka shumë të rinj që aplikojnë. Jam i bindur që përfshini studentë shumë të mirë nga universitete në Tiranës, por dhe në rrethe. Do të uroja që këtë përvojë që keni marrë të mos mbettë thjesht një certifikatë, por të kthehet në një aktivitet praktik, sepse secili prej nesh është i zoti të bëjë një gjë të vogël. Edhe gjërat e vogla duke u bërë bashkë bëjnë gjëra të mëdha të domosdoshme për komunitetin, për lidershipin. Dhe ne kemi shumë nevojë, veçanërisht në këtë klimë që po kalon vendi e veçanërisht në gjeneratat e reja, që shpesh nuk e gjejnë veten. Por ja që edhe këtu ekzistojnë mundësi dhe ju duhet të bëheni promotorë të këtij ndryshimi. Uroj që këtë përvojë ta ktheni në një aktivitet jetësor, ta transmetoni te shokët e shoqet tuaj, në mënyrë që ky projekt të jetë një udhëtim i gjatë. Sa më shumë të përfshihen, aq më shumë përfitojnë, aq më shumë kemi mundësi ta ndryshojmë Shqipërinë tonë të dashur. Ne do bëjmë gjithçka që projekti të ecë akoma më shumë”, – shtoi rektori i universitetit “Luarasi”.

Eksperienca për studentët

Studentët e vlerësuan këtë cikël trajnimesh nga “McCain Institute” si një ndër eksperiencat më të mira që i ka lidhur më shumë me komunitetin ku jetojnë dhe i ka mësuar vlerat mbi lidershipin. “Ishte një eksperiencë vitale të njihja gjithë këta të rinj, këtu me një vizion mbi lidershipin dhe të ardhmen e shoqërisë shqiptare. U transmetua një nga vlerat më të mira amerikane: si të jesh një lider i mirë”, – tha njëri prej studentëve. Ndërkohë, një tjetër studente nënvizoi se temat që hasin në jetën e përditshme, në programin e “McCain” trajtohen në mënyrë esenciale. “Në këtë trajnim kam njohur njerëz të shkëlqyer si në jetë, por dhe në mënyrën se si komunikojnë. Kam mësuar gjëra shumë speciale. Janë tema që thuhen çdo ditë, por rrallëherë trajtohen në mënyrë esenciale”, – theksoi studentja që ndoqi trajnimin 3-mujor në “McCain”. Lidershipi i udhëhequr nga karakteri ka për qëllim krijimin e një kulturë të re në përgatitjen e liderëve të brezave të ardhshëm, të cilët identifikohen nga karakteri i tyre, angazhimi për të shërbyer në një kauzë më të madhe se vetja, aty ku ka më shumë nevojë shoqëria.