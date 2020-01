Grupe mjekësh në doganat e Juglindjes për koronavirusin/ Kontroll shtetasve aziatikë që hyjnë në Shqipëri

Shpallja e emergjencës globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë që Shqipëria të marrë disa masa parandaluese. Gazetarja Lorena Kodra duke iu referuar burimeve nga Drejtoria e Shëndetit Publik në Korçë, raportoi se janë marrë masa në të gjitha pikat doganore të Juglindjes.

Drejtoritë e Shëndetit publik prej ditës se djeshme kanë vendosur në terren grupe mjekësh specialistë të cilët do të verifikojnë çdo shtetas të vendeve aziatike sidomos të zonave të prekura nga koronavirusi që hyjnë në territorin shqiptarGrupet e mjekëve do të jenë në gatishmëri përgjatë 24 orëve dhe do alternohen me turne. Përveç grupit të mjekëve, intervistimit nga policë të trajnuar, së fundmi pikave doganore u është shtuar edhe një ambient që do të ekzaminohen rastet e dyshuara.

Deri tani nga dogana e Kapshticës ka hyrë në territorin tonë vetëm një shtetase japoneze, e cila pas verifikimit nga grupi i mjekëve, nuk rezultoi të kishte simptoma gripi.