Këngëtarja e njohur i zë vendin Fjoralba Ponarit në emision, ja për kë bëhet fjalë

Pak javë më parë Fjoralba Ponari njoftoi mes lotësh largimin nga programi “Ora e Tiranës”, për shkak të angazhimeve të shumta që kishte.

Fjoralba tregoi se ky program do të vazhdojë, por jo më nën drejtimin e saj. Vendin do ta zërë këngëtarja Enxhi Nasufi, të cilën do ta shohim për herë të parë në moderim.

Vetë këngëtarja ka ndarë në rrjetin e saj “Instagram” promon e emisionit, duke lajmëruar ndjekësit e saj për rrugëtimin e ri që do të nisë.

“Ora e Tiranës” do të transmetohet çdo javë, që prej datës 3 shkurt në “Top Channel”.

“Jam e lumtur te nis nje rrugetim te ri , ate te moderatores ne nje emision televiziv. Kjo eshte dicka komplet ndryshe nga cfare jeni mesuar te shihni nga une , por jam e bindur qe do argetohemi dhe do jemi me prane njeri-tjetrit. Persa i perket ndjesise time personale, jam entuziaste per te provuar dhe mesuar gjera te reja. Kam shume deshire te plotesoj veten time ne disa aspekte dhe ne te njejten kohe t’iu jap te gjitheve ju mundesine te me njihni ne te gjitha dimensionet e mia. Faleminderit qe me ndiqni.

Faleminderit per dashurine.

Tani do te shihemi cdo jave qe nga data 03 shkurt ne @oraetiranes“- shkruan Enxhi në postim.