Koronavirusi/ Italia shpall gjendjen e emergjencës! Një fëmijë i infektuar në Gjermani

Një fëmijë është infektuar me Koronavirus në Gjermani. Mediat shkruajnë se bëhet fjalë për djalin e një punonjësi të kompanisë Webasto në Bavari, rasti i të cilit u njoftua dje.

Deri më tani në Gjermani ka gjashtë raste të konfirmuara, të gjitha të lidhura me kompaninë bavareze që kishte pritur një grua kineze, e cila u prek më vonë nga virusi sapo u kthye në vendin e saj.

Rreth 32 persona të tjerë janë duke u kontrolluar dhe vëzhguar, ndërkohë që 70 italianë që ndodhen në Wuhan, Kinë do të arrijnë në Itali të hënën në mëngjes me një fluturim ushtarak që do të zbarkojë në Pratica di Mare.

Italia ka deklaruar statusin e emergjencës shëndetësore për 6 muaj.

Ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli gjendjen emergjente, në Itali gjithashtu u konfirmuan dy turistë kinezë me Koronavirus.