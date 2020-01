Pengmarrja në Kamëz/ Flasin familjarët e viktimës: Nuk kishte dijeni për problemet e vëllait në Angli, kërkojmë të gjendet trupi i tij

49-vjeçari Jan Prenga, i cili u rrëmye disa ditë më parë në Kamëz, humbi jetën si pasojë e dhunimit që u ushtrua ndaj tij, në përpjekje për ta rrëmbyer dhe për ta çuar drejt një resorti në zonën e Shijakut.

Ndërkohë familjarët e Jan Prengës, në një prononcim për Fax Neës janë shprehur se 49-vjeçari nuk ka pasur dijeni për problemet e vëllait në Angli, përndryshe do të ruhej.

“Ai ka parë gjithmonë punët e veta. Në nuk dinim që Jani të ketë patur probleme. Ditën e rrëmbimit nuk kemi marrë pajtues gjaqesh, nuk kishim dijeni. Po të kishim dijeni do të bashkëpunonim me policinë. Po të dinte problemet e vëllait në Angli do të ruhej. E kemi mësuar lajmin nga mediat. Kërkojmë nga shteti të gjendet trupi i tij”- janë shprehur familjarët jashtë kamerave.

Nga ana tjetër prokuroria ka lëshuar 11 urdhër-arreste për pengmarrjen dhe vrasjen e Prengës, nga të cilat 5 kanë arritur të ekzekutohen, dhe 6 të tjerë jo.

Në prangat e policisë kanë rënë derimë tani Leonard Hajri 36 vjeç, (i dënuar më parë) babai i tij Bajram Hajri 64 vjeç, kushëriri Elton Hajri 32 vjeç, Festim Bexhdili që u arrestua mbrëmjen e djeshme dhe shoku i tyre Olsi Turja 36 vjeç, të gjithë banues në Shijak.

Lidhur me ngjarjen dyshohen si porositës për pengmarrjen katër persona:

B., personazh me dritë-hije të forta në botën e krimit, nga Shkodra, i akuzuar për trafik droge nga Ekuadori në vendet e BE. D., është i skeduar nga autoritetet e vendeve të BE dhe konsiderohet si njeriu kyç që urdhëroi rrëmbimi i Jan Prengës, përderisa vëllai i këtij të fundit arriti të nxirret nga porti britanik një sasi të madhe kokaine, por nuk e dorëzoi në destinacion. G., nga Shkodra, i përfshirë më herët në aktivitet kriminal në vendet e BE, por edhe në Shqipëri i skeduar. Ky mendohet të jetë personi që ka bërë rolin e ndërmjetësit, duke çuar mesazhin për marrjen peng të Prengës.

D.R., nga Vlora, personazhi më i fuqishëm i botës së krimit në Vlorë. Më 2014, është arrestuar me 240 kg kokainë në Ekuador, më herët ishte akuzuar për përfshirje në vepra kriminale në Shqipëri.

Burime bëjnë me dije se policia po kryen kërkime për gjetjen e trupit të Prengës në zonën e lumit Erzen, por nuk përjashtohet as mundësia që ai të jetë hedhur në det, në vijën bregdetare të Kavajës.

E vetmja provë që ka fundosur grupin është një kamer në garazh të resortit, ndërsa të tjerat i kanë shkatërruar. Pikërisht nga këto pamje, policia ka mundur të bëjë identifikuar 11 autorët e dyshuar të këtij krimi vërtet mafioz nga mënyra e ekzekutimit.

Ka mundësi që Prokuroria e Tiranës të shpall moskompetencë për çështjen nëse ngrihet akuza për grup të strukturuar kriminal./Faxweb