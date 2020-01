Jemi mësuar ta shikojmë seksi, sensuale dhe pa censurë në fotot e saj. Flasim për Tika Camaj, që do të përbënte lajm nëse do ta shihnim të veshur më shumë se zakonisht. Ditët e fundit ajo ka postuar një foto ku shfaqet me një bluzë të thjesht, por pa të brendshme.

Duke provokuar me këmbët hapur modelja i ka lënë pak vend imagjinatë. Prej disa vitesh ajo zhvillon karrierën e saj në SHBA, ndaj fotot seksi për të, janë pjesë e punës, por edhe një pasion.