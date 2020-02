Artan Kalisi: Ju tregoj tekat e VIP-ave shqiptarë

“Pse vendosa të largohem nga vendi im” – Rrëfehet hairstyle i personazheve publik: Nga Tayna tek Samanta Karavella, ja bashkëpunimi me to

Një emër tjetër i njohur i ekranit që merret me hairstyling është dhe Artan Kalisi nga Shkupi. Ai tashmë jeton dhe punon në Gjermani vjen në një intervistë interesante ku tregon mbi punën e tij, arsyen pse u largua nga vendlindja si dhe gjithë përvojë me personazhet e njohur që ka, si shqiptarë ashtu dhe të huaj, si dhe planet për një masterclass në Shqipëri. Për të mësuar më shumë mbi përvojën e tij, e lexojmë këtë intervistë së bashku.

Njihesh si një mashkull i hekurt që bën çudira në profesionin tënd, si e ndjen veten?

Krenar!

Kjo do të thotë që nuk varesh nga askush tjetër përveç vetes?

Jo!

Thonë që je i mirë dhe i dhembshur?

Po ashtu është!

E ndjek gjithmonë intuitën tënde?

Po patjetër!

Të tjerët të konsiderojnë një shembull shumë të mirë për t’u ndjekur?

Më vjen mirë, nëse i motivoj të tjerët me punën time!

Kur dhe pse u larguat nga Maqedonia, cili ishte qëllimi për të arritur në Gjermani?

Që nga viti 2016 u largova nga vendlindja, shkaku kryesor ishte shoqja e cila banonte në Gjermani, pasi kisha dhe ofertë pune vendosa të shpërngulem, qëllimet janë të mëdha, por gjithçka arrihet me punë dhe kohë.

Çfarë keni vënë re gjatë gjithë këtyre viteve në Gjermani, cili është ndryshimi nga vendet shqiptare jashtë asaj pastërtisë dhe rregullit?

Jeta është më e sigurtë, ka sigurime të ndryshme që në Maqedoni nuk i kemi pasur, ka më tepër mundësi pune.

Si është për një Hairstylist me gjithë atë angazhim përkushtimi dhe për familjen?

Mundohem të jem gjithmonë i përkushtuar në punë, pa e lënë familjen anash!

Je ashtu mashkulli tipik shqiptarë-xheloz?

Pak, besoj që e kemi të gjithë shqiptarët.

Ju mësuat profesionin për Hairstylist nga ndonjë profesionist apo si filloi e gjitha e si u gjend Artani ne këtë fushë?

E kam pas gjithmonë hobi dhe pasion të punoj me flokë, pastaj vendosa që pasionin të rikthej në profesion dhe gjërat bazë i kam mësuar prej hairstylistit Sreçko Gjorgjieski, e më pas kam marrë seminare nga parukier të famshëm si Mounir, Babaevski etj.

Keni punuar me shumë personazhe të njohur, na thuaj si është puna me ato?

Po kam punuar me personazhe si: Tayna, Nora Muja, Samanta Karavella, Hava, Dilara Kaynarca, Esra Ëorld, Ilira Gashi. Më pëlqen të punoj me njerëz që kanë motivim për punë dhe japin gjithmonë maksimumin për t‘i arritur qëllimet në jetë, pas bashkëpunimit me ta ngel gjithmonë i inspiruar!

Kur ka qenë dita më e vështirë në jetë?

Fatmirësisht shumë ditë të vështira nuk kam pas, edhe nëse kam pas jam munduar të gjejë të mirën tek ajo ditë dhe ta bëj sa më pozitive!

Lidhjet tuaja me kafshët, keni ndonjë të tillë se zakonisht personazhet e njohur kujdesen shumë?

Po patjetër, i dua kafshët dhe po të kisha më shumë kohë, do kujdesesha më tepër për kafshët, momentalisht kujdesem veç për një mace.

Duke pasur gjithë këto vite përvojë pune, cila mendoni se është ajo gjë që siguron suksesin në këtë fushë?

Përkushtimi në punë dhe dashuria për punën që e bën.

Kush ka qenë (ose vazhdon të jetë) influenca juaj apo një shembull që ju motivon?

Influenca ime kanë qenë gjithmonë artistët më të suksesshëm në botë.

Keni menduar ndonjëherë ta lini këtë profesion apo të vendosni diçka tjetër primare? Pse?

Jo definitivisht, edhe nëse do të kisha punuar diçka tjetër do të ishte profesion sekondarë!

Si është një ditë e zakonshme e juaja?

E filloj ditën me kafe, shkoj në punë, pas pune në palestër, lexoj diçka ose merrem me rrjetet sociale, e pastaj bie në gjumë.

Një MasterClass në Kosovë e Shqipëri keni menduar të zhvilloni?

Po, do të ishte kënaqësi, në trojet shqiptare të realizojmë Master Class dhe atë e mendoj shumë shpejtë ndoshta në pranverë!

Një këshillë për të gjithë artistët e rinj që aspirojnë një karrierë në këtë fushë?

Ndiqni gjithmonë ëndrrën tuaj, përkushtojuni dhe jepni maximumin në punë, për të arritur sukses!

Ti njihesh për miqësinë me shumë personazhe të njohur, na fol për disa prej tyre?

Kam pasur mundësinë të njoh artistë të ndryshëm si Tayna, Samanta Karavella, Ilira Gashi, Hava, etj…

Cila nga këngëtaret të fton në eventet e saj, xhirime të klipeve apo gjëra të ngjashme?

Këngëtaret si Ilira, Hava që jetojnë në diasporë më ftojnë për xhirime të videoklipeve ose photoshooting të ndryshëm kurse këngëtaret shqiptare kur kanë evente në Gjermani, atëherë më ftojnë mua.

Cilat janë emrat me të cilët bashkëpunon e që janë në Gjermani super të famshme?

Deri tash kam bashkëpunuar me Ilira Gashi dhe Hava janë të dyja super talent për muzikë dhe të suksesshme në Gjermani!

Kë do kishe dashur të rregullosh në ndonjë event apo xhirim klipi?

Ka shumë artistë tjerë që do të kisha pas dëshirë të bashkëpunoj disa prej tyre janë Dua Lipa, Loredana, Dhurata Dora, Rita Ora, Bebe Rexha…